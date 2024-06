De Toma (Giovani Democratici), “Felici per risultato Decaro vero trascinatore per il nostro partito”

“I risultati conseguiti dal Partito Democratico in queste elezioni europee sono straordinari. Primo partito in Puglia, per la prima volta nella storia, e anche nella Bat”. A parlare è Alberto De Toma, segretario provinciale Giovani Democratici Bat.

“Come Giovani Democratici siamo felicissimi dell’enorme risultato conseguito da Antonio Decaro – afferma – vero trascinatore con mezzo milione di preferenze nella circoscrizione meridionale per il nostro partito. Non possiamo che ringraziare ma anche congratularci per gli ottimi risultati conseguiti con gli altri candidati pugliesi Shady Alizadeh, Georgia Tramacere e Giammario Spada. Grazie all’impegno di tutte e tutti la Puglia è tornata protagonista in Italia ed in Europa, questo è solo l’inizio”.