L’elezione all’europarlamento di Francesco Ventola porta Tonia Spina in Consiglio regionale

Saranno due, in seguito alla tornata elettorale per le europee, i rappresentanti biscegliesi in Consiglio Regionale.

A Francesco La Notte andra ad aggiungersi infatti Tonia Spina, coordinatrice della sezione biscegliese di Fratelli d’Italia.

L’elezione del consigliere regionale Francesco Ventola al Parlamento Europeo (che di fatto lascerà il suo posto in Consiglio Regionale) ha spianato la strada dapprima al primo dei non eletti, Francesco Di Feo, rieletto primo cittadino di Trinitapoli (che rinuncerà alla luce della vittoriaelettorale cittadina) e poi, in concreto, a Tonia Spina, sempre vicina all’ex presidente della giunta regionale Raffaele Fitto.