Ventola eletto europarlamentare, centrodestra Bat: “Occasione storica per nostro territorio”

I consiglieri provinciali di opposizione del centrodestra Michele Nobile, Michele Vitrani, Gennaro Calabrese, Gianni di Leo e Michele de Noia esprimono le loro congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al neo eletto europarlamentare Francesco Ventola.

“Un’occasione storica per il nostro Territorio e per la Provincia di Barletta-Andria-Trani”, scrivono i consiglieri. “Grandioso è stato il risultato elettorale conseguito da Francesco, da sempre nel centro-destra, da sempre amministratore del nostro territorio: da sindaco di Canosa di Puglia prima sino a diventare primo Presidente della Sesta Provincia e per ben due volte consigliere regionale”.

“La collaborazione istituzionale è alla base della buona politica e della buona amministrazione. Confidiamo attraverso l’esperienza e l’impegno dell’amico europarlamentare Francesco Ventola di intercettare quante più possibilità per la nostra terra e per la nostra Provincia. In bocca al lupo Francesco”, concludono.