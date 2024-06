La Notte: “L’Ospedale Vittorio Emanuele torni ad essere un presidio di primo livello”

Nella giornata di mercoledì 12 giugno si è riunita la commissione sanità della Regione Puglia. Il consigliere regionale Francesco La Notte ha voluto portare al centro del dibattito l’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, chiedendo a gran voce di riportarlo ad un presidio di primo livello o quantomeno di ripristinare le unità operative complesse ante 2016.

“Come ben sappiamo, mi sono adoperato in prima persona affinché si realizzasse sul solo territorio Biscegliese il nuovo nosocomio ospedaliero, che sarà un ospedale di primo livello ed un polo di eccellenza di tutta la Regione Puglia, ma ho anche chiesto a gran voce in commissione qualche giorno fa che il nostro attuale presidio ospedaliero l’Ospedale Vittorio Emanuele, torni ad esser un presidio di primo livello”, afferma La Notte.

“Tutto ciò affinché vengano quantomeno ripristinate le Unità Operative Complesse declassate in unità operative semplici a valenza dipartimentale dal 2016 al 2019, inoltre, sempre in commissione sanità ho chiesto più risorse economiche, professionali e in termini di attrezzature. Non mi spiego come sia possibile che ad oggi il nostro ospedale abbia subito un declassamento nonostante il grande impegno profuso durante il periodo Covid”, prosegue il consigliere regionale.

“Ora aspetterò, con fermezza una risposta da parte del Dipartimento Sanità alle mie richieste, che dovrà dare non solo al sottoscritto ma ad un intera comunità che si è vista scippare delle unità operative in modo inspiegabile ad oggi, restando sempre in attesa del nuovo Ospedale opera complessa, che come ben sappiamo verrà realizzata in tempi lunghi. Ma adesso, in attesa, abbiamo bisogno, nel nostro territorio, di servizi di grade qualità”, conclude.