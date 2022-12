Lavori ospedale, Angarano: “Finalmente possibile tornare a far nascere bambini e bambine a Bisceglie”

“Con la Direttrice Generale della Azienda Sanitaria Locale BT, Tiziana Dimatteo, e la Direttrice Sanitaria dell’ospedale di Bisceglie, Pierangela Nardella, ho visitato diversi reparti del nostro nosocomio in cui sono ormai in via di ultimazione i lavori di riqualificazione: il nuovo, modernissimo e funzionale Pronto Soccorso, il rinnovato e super-attrezzato Laboratorio Analisi nonché il nuovo reparto di Ginecologia con nuove e confortevoli sale parto”. Lo dichiara in una nota il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Quando saranno attivati – continua – sommandosi alle Unità Operative che già svolgono egregiamente il loro lavoro, renderanno il nostro ospedale ancora più un’eccellenza e finalmente potrà essere possibile tornare a far nascere bambini e bambine a Bisceglie”.

“In generale, inoltre, molti ambienti, anche comuni, sono stati migliorati, con attenzione ai dettagli, facendo fare un ulteriore salto di qualità all’ospedale, anche in termini di accoglienza. Come mi spiegavano le Direttrici, inoltre – prosegue il primo cittadino – partiranno a breve altri importanti lavori, come quelli che riguarderanno la Radiologia e la Pneumologia. Saranno inoltre potenziati gli organici con l’assunzione di nuovo personale. Prosegue inoltre l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale del Nord Barese”.

“Ottime notizie per la nostra Città – conclude Angarano – e per la qualità della cura e dell’assistenza nel nostro territorio. Non posso che ringraziare la Direttrice Generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo e la Direttrice Sanitaria del “Vittorio Emanuele II” Pierangela Nardella per l’eccellente lavoro che stanno svolgendo”.