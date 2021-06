Lavori lungomare, Angarano: “Finisce con i fatti ennesima polemica ingenerata dai soliti”/FOTO

“In moltissimi stanno notando quanto stiamo facendo, con impegno e dedizione, per la nostra città ed in particolare per il lungomare, senza trascurare tutto ciò che può fare la differenza (anche grazie alla partecipazione dei cittadini che ci consente di migliorare). Con queste parole parte la nota del sindaco Angelantonio Angarano che elenca i lavori cominciati nelle ultime settimane lungo la costa.

“Oltre al livellamento delle spiagge, stiamo tirando a lucido la nostra litoranea con piccole e grandi manutenzioni che la rendano ancora più bella e accogliente. Dopo anni, per esempio – prosegue – stiamo rimettendo a posto i muretti ai quali, in diversi tratti, mancavano i mattoni. Sono in corso attività di diserbo, pulizia e potatura di tutte le aiuole, arricchite con nuove piante, delle spiagge e della costa in generale, che ora sta tornando a risplendere. Abbiamo rimosso una grande quantità di rifiuti e questo dovrebbe farci riflettere sulla necessità di rispettare di più la nostra Città”.

“La spiaggia attrezzata anche per persone con disabilità è stata rimontata e nei prossimi giorni sarà ulteriormente potenziata rispetto allo scorso anno e resa ancora più comoda e fruibile con accurati interventi condivisi con le associazioni che si occupano di disabilità. Proseguono i lavori dove da vent’anni era crollata la falesia e dove il ripascimento ha donato a Bisceglie altre spiagge bellissime di candidi ciottoli. Finisce con i fatti l’ennesima polemica ingenerata dai soliti noti che per tutto l’inverno, con decine di post, avevano cercato di sminuire questa grande opera che ha già cambiato il volto della nostra costa rendendolo infinitamente più bella. La nostra nuova pista ciclabile, sempre più lunga e panoramica, è in via di completamento. Non sono tante le Città, infatti, che possono vantare una pista ciclabile così sicura e funzionale con vista sul mare e ne dobbiamo essere fieri”.

“Sono orgoglioso di questa prima estate con la bandiera blu dopo quindici anni. A noi tutti il compito di onorare e custodire questo prestigioso riconoscimento – conclude Angarano – che accoglieremo con una prestigiosa cerimonia proiettando Bisceglie tra le migliori località marittime e diportistiche d’Italia. Un grande lavoro e oggi, dopo un durissimo inverno, possiamo dirlo: buona estate a tutti”.