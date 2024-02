Lavori in corso al PalaDolmen, oltre 2 milioni per la riqualificazione

Sono in corso importanti lavori al Paladolmen l’adeguamento degli impianti e l’efficientamento energetico in virtù di un finanziamento ministeriale di 700mila euro ottenuto dal Comune di Bisceglie con la candidatura inviata al bando “Sport e Periferie” indetto dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui si è sommato un cofinanziamento comunale di 300mila euro.

I lavori consisteranno nell’impermeabilizzazione della copertura esistente, nella realizzazione di un cappotto termico, nell’adeguamento dell’impianto termico e antincendio.

Oltre all’intervento in corso sono stati consegnati altri lavori che potranno essere effettuati utilizzando un finanziamento PNRR di 1.330.000 euro ottenuto dall’Amministrazione Angarano. Le opere comprendono la riqualificazione degli ambienti sotto gli spalti al piano terra che saranno completamente ristrutturati, con il rifacimento degli impianti idrico-fognario, elettrico, di illuminazione e climatizzazione; la ristrutturazione dei bagni per il pubblico al primo piano, l’installazione di una nuova centrale per la produzione di acqua calda.

“Il Paladolmen è assolutamente centrale per lo sport biscegliese, ospitando decine di compagini e centinaia di atleti, sia per gli allenamenti che per le gare ufficiali”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Da molti anni la struttura necessitava di rilevanti interventi che consentissero di far fronte alle criticità emerse nel tempo, come per esempio le infiltrazioni di acqua dal tetto, la vetustà degli impianti, spogliatoi e bagni da riqualificare. Con queste opere, sia all’esterno che all’interno, per un valore complessivo di oltre due milioni di euro, rimetteremo a nuovo l’impianto, rendendolo efficiente, confortevole e moderno. Inoltre”, ha aggiunto il primo cittadino di Bisceglie, “come concordato con le società sportive, abbiamo fatto in modo che sia i lavori in corso, sia quelli che partiranno, non condizioneranno l’utilizzo della struttura, consentendo la regolare prosecuzione delle attività. I lavori al Paladolmen sono l’ennesimo tassello di un grande mosaico che sta riguardando a 360 gradi l’impiantistica sportiva della nostra Città. Un proficuo lavoro di squadra che sta coinvolgendo gli Assessori ai lavori pubblici e allo sport, coordinati da Roberta Rigante e Maurizio Di Pinto, oltre che tutta la squadra di governo, in sinergia con l’Ufficio Tecnico Comunale. A questo proposito è doveroso il ringraziamento al Dirigente Arch. Giacomo Losapio e ai dipendenti che stanno seguendo molti progetti con impegno e professionalità. Lo avevamo detto e lo stiamo facendo. Come sempre, continuiamo a mantenere gli impegni”.