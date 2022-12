La Notte: “Finalmente dopo 30 anni ci sarà un nuovo Carnevale in città”

“La rinascita di Bisceglie, oggi ha un altro punto fermo, con il via libera del Consiglio Regionale, del Subemendamento all’emendamento aggiuntivo n. 58 al Disegno di Legge 206/2022 che porta la mia firma, posso affermare con estremo orgoglio, che dopo circa 30 anni che verrà stanziato un contributo straordinario, per la celebrazione del Carnevale Biscegliese, fondi di estrema importanza per il recupero non solo delle nostre tradizioni locali, ma soprattutto fondi che sono e diventeranno un volano per valorizzare e sviluppare il nostro territorio consolidando cosi il nostro Carnevale”. Lo dichiara il consigliere regionale Francesco La Notte.

“Ho dovuto confrontarmi anche duramente in Consiglio Regionale per far approvare questo Subemendamento all’emendamento aggiuntivo con l’approvazione finalmente a Bisceglie si potrà rinnovare l’atmosfera meravigliosa del Carnevale, e potremo far rivivere la maschera carnevalesca tipica di Bisceglie, ovvero, quella di Don Pancrazio Cucuzziello, inoltre Bisceglie rientra cosi di diritto tra i Carnevali storici più importanti della Puglia per citarne alcuni come quello di Putignano e Manfredonia, anch’essi attenzionati dai finanziamenti regionali cosi come Bisceglie”.

“Mi permetto di sollecitare il Sindaco, per intraprendere presso il Ministero competente, ogni procedura atta all’iscrizione dell’albo nazionale dei Carnevali Italiani in cui sono già presenti i comuni precedentemente menzionati”.

“Il mio impegno e il mio lavoro in Regione stanno producendo importanti atti e importanti finanziamenti utili alla rinascita della città, il Carnevale dopo 30 anni si potrà fare nella nostra città, e potrà esser sicuramente, un volano per la destagionalizzazione del turismo, basti vedere cosa accade in termini di presenze turistiche, nelle città dove il Carnevale oramai rappresenta una festa consolidata negli anni. Un contributo importante per ripartire – conclude il consigliere La Notte – dopo anni in cui anche a causa della pandemia di Covid 19 e delle scarse risorse si è perso un momento tanto aggregativo e di gioia per i cittadini, ora bisogna mettersi subito al lavoro per regalare questa importante festa ai cittadini grandi e piccini a cui auguro un Sereno Natale e un felice anno nuovo”.