La Notte: “Da Regione riaperti termini bando aiuti a bar e ristoranti che hanno subito perdite”

“Oggi la Giunta regionale ha approvato alcuni importanti provvedimenti che vanno nella direzione di un sostegno reale al sistema delle micro, piccole e medie imprese pugliesi”. A parlare è il consigliere regionale Francesco La Notte.

“Saranno riaperti i termini per il bando “Custodiamo le imprese”, in maniera tale da poter aiutare i bar e i ristoranti che hanno subito perdite – prosegue il consigliere regionale biscegliese – a causa delle limitazioni all’esercizio delle proprie attività (16 gli ulteriori milioni di euro messi a disposizione).

Saranno accolte, inoltre, tutte le domande giunte in Regione per i bandi “Custodiamo il turismo 2.0” e “Custodiamo la cultura 2.0”, così come per quello riguardante l’editoria regionale. Il tutto, con un’ulteriore disponibilità finanziaria di 24 milioni di euro. E’ così che si aiutano realmente i pugliesi – conclude La Notte – e noi lo stiamo facendo con i fatti“.