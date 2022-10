Insediamento attività commerciali, Angarano: “Abituati a teatrini del consigliere regionale”

“Ricapitoliamo, il Comune adotta in giunta un provvedimento ‘storico, l’insediamento delle attività commerciali e direzionali nelle zone artigianali e industriali della Città (leggi qui), ai sensi di una legge regionale approvata il 31 maggio e pubblicata il 30 giugno scorso (la proposta di legge è addirittura dell’ottobre 2021). Dopo la delibera della Giunta-Angarano, il consigliere regionale biscegliese si rende conto (con ben quattro mesi di ritardo) che la Regione ha approvato tale norma e tiene una conferenza stampa (leggi qui) non tanto per spiegare la norma regionale (forse prima a sé stesso, visto che l’Amministrazione comunale l’ha già recepita), quanto per denigrare Sindaco e Amministrazione e promuovere (ancora una volta) la coalizione politica di cui farà parte alle prossime amministrative”. E’ quanto affermato in apertura della nota congiunta del Sindaco Angarano, tutti gli assessori e consiglieri di maggioranza.

“Su questo, nulla di nuovo; ci siamo abituati ai teatrini tragicomici del consigliere regionale, ridotto ormai al ruolo di cavalier servente di Spina. Ciò che rappresenta invece un inedito, offensivo per le Istituzioni – si sottolinea nella nota – è che lo fa in una conferenza stampa “di partito” su Palazzo di Città, richiesta dallo stesso Spina con la compiacenza del Presidente del Consiglio Comunale. Quest’ultimo sbandiera ingenuamente la sua veste istituzionale ma, senza neanche invitare tutti i consiglieri che pur, per il suo ruolo, dovrebbe rappresentare, autorizza e consente tutto ciò non in una sede di partito ma nella casa di tutti i biscegliesi senza garantire minimamente l’imparzialità.

“Purtroppo l’unica cosa che ‘rinasce’ col Consigliere Spina è la scorrettezza politica, la calunnia, la presa in giro nei confronti dei cittadini considerati sudditi, perseguita con i metodi ed il linguaggio violento di un modo vecchio di far politica con i quali vogliono tornare a soffocare la nostra Città. Tutti hanno capito, d’altronde, che se ne sono dette di tutti i colori per anni, che hanno cambiato una miriade di partiti e che ora sono tornati a braccetto per meri interessi politici personali”.

“E poi ci si chiede perché la gente si allontani dalla politica!!! In ogni caso, non ci faremo scalfire dalle ennesime, volgari offese né tantomeno distrarre dai teatrini della politica. Continueremo a lasciare ad altri le calunnie e le chiacchiere; noi penseremo a continuare a lavorare con il massimo impegno per il bene di Bisceglie. Proprio nello spirito che ha animato la Giunta – conclude la nota – nell’approvare la misura storica sulle attività commerciali nelle zone artigianali e industriali per un rilancio dell’economia, dello sviluppo e dell’occupazione”.