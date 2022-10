Urbanistica ed edilizia, conferenza stampa di La Notte, Spina e Casella

Oggi, lunedì 3 ottobre alle ore 11, presso il Comune di Bisceglie, si terrà una conferenza stampa alla presenza del consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, del presidente del Consiglio Comunale Gianni Casella e del consigliere regionale Francesco La Notte.

Tema della conferenza saranno gli effetti urbanistici e i benefici per la città di Bisceglie della legge regionale n. 11/2022 approvata recentemente dal Consiglio Regionale della Puglia. “Verrà illustrato in particolare come, grazie a tale legge, verranno definitivamente risolti i problemi e la precarietà delle attività commerciali insediate da anni nelle zone artigianali della città in Via Bovio e in Via Ruvo”, scrivono gli organizzatori. “Una legge attesa da anni che dà ossigeno, in un particolare momento di crisi economica, a tante importanti attività commerciali e artigianali del territorio biscegliese”.