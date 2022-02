Innocenti: “Avviato il servizio di raccolta porta a porta per disabili e anziani in difficoltà”

“Ritiro porta a porta dei rifiuti per disabili e anziani soli e con difficoltà motorie, un servizio finalmente messo in campo dal Comune di Bisceglie. Lo avevamo chiesto da tempo – spiega Piero Innocenti, rappresentante del gruppo civico Scegli Bisceglie in Consiglio comunale. Finalmente il servizio di sostegno al conferimento dei rifiuti rivolto ad anziani e persone disabili è realtà. Un atto di civiltà che non poteva attendere oltre e reso possibile, al momento, grazie all’impegno di alcuni beneficiari di reddito di cittadinanza e alla volontà dell’intera Amministrazione comunale e del sindaco Angarano”.

“E non ci fermeremo qui. Puntiamo a rendere stabile questo servizio nel tempo. Abbiamo chiesto – continua Innocenti – ai Servizi sociali, che con l’Assessore Rigante già hanno operato al meglio in questa fase, di avviare una procedura per raccogliere le richieste di quei cittadini che hanno difficoltà ad esporre quotidianamente i propri mastelli. Il modello da seguire è quello utilizzato dalla società di raccolta rifiuti durante la pandemia con il porta a porta per le persone positive al Covid. Costi minimi e massimo risultato per la città”.

“Tante persone, nel mio doppio ruolo di consigliere comunale e dipendente di Green Link, mi hanno chiesto di fare qualcosa, di intervenire in favore di questa fascia di popolazione più debole e alla quale troppo spesso non viene dedicata la giusta attenzione. La prima pietra è stata messa – conclude Innocenti – lavoreremo in questi mesi per rendere definitivo questo servizio”.