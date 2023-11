Incontro in Comune su monitoraggio dell’agro nella stagione olivicola

Nel pomeriggio di ieri, su richiesta di Confagricoltura Bisceglie, si è tenuto in Comune un incontro incentrato sul monitoraggio dell’agro locale nel corso della stagione olivicola, al quale hanno partecipato il Comandante dei Carabinieri di Bisceglie, Ten. Alessandro Rundo, il Comandante della Polizia Locale Michele Dell’Olio, il Presidente e il Comandante della Guardie Campestri, rispettivamente Domenico Di Clemente e Francesco Todisco.

Per i rappresentanti di categoria del comparto agricolo, sono intervenuti alla riunione, svoltasi in sala consiliare di palazzo di Città, Giuseppe Di Niso, presidente Confagricoltura Bisceglie, Vincenzo Bombini, Presidente Coldiretti Bisceglie, e Giuseppe De Noia, Presidente Cia Levante Bari-Bat. Al briefing, coordinato dal Sindaco Angelantonio Angarano, hanno partecipato anche gli Assessori comunali Onofrio Musco e Antonio Belsito e i consiglieri comunali Gianni Naglieri, Edmondo Valente e Dino Landriscina.

“In continuità con i tavoli provinciali sulla sicurezza e del Comitato tenuto dal Prefetto Riflesso nei giorni scorsi, è stato un incontro utile per ascoltare le istanze dei produttori e condividere, sulla base delle necessità, un presidio dell’agro a tutela degli olivicoltori e dei tanti operatori coinvolti nella raccolta, commercializzazione e trasformazione delle olive”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Una priorità condivisa, considerata l’importanza che la stagione olivicola riveste per il comparto agricolo locale e l’intera economia cittadina, con significative ricadute sul tessuto sociale. Ringrazio Confagricoltura per aver proposto la riunione e tutti i partecipanti che hanno portato il loro qualificato contributo nel comune intento di collaborare per preservare agricoltori e produttori in una campagna particolarmente delicata per i prezzi elevati della materia prima. In questo contesto desidero formulare a nome della Comunità gli auguri di buon lavoro a tutti i protagonisti della filiera olivicola: braccianti, produttori, imprenditori agricoli, frantoiani, impegnati con passione, sacrificio e competenza nella coltivazione delle olive e nella trasformazione in olio extravergine di oliva, il nostro oro verde, una delle eccellenze più apprezzate del nostro territorio, elemento cardine della dieta mediterranea”, ha concluso il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.