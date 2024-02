Giovani Democratici lanciano mozione ‘Coraggio Bisceglie”, “La nostra una rivoluzione gentile”

“Crediamo fortemente che sia necessaria una nuova ‘Primavera Biscegliese’, dove al centro dell’attività politica ci siano valori e principi sani correlati ad una pratica effettiva sempre nell’interesse di tutte le cittadine e di tutti cittadini”. Con queste parole parte la nota dei Giovani Democratici Bisceglie dopo il confronto nella sede cittadina del Partito Democratico.

“Proprio per questo lanciamo la mozione congressuale ‘Coraggio Bisceglie’, una mozione aperta a tutte le iscritte e a tutti gli iscritti del PD locale che hanno la voglia di rilanciare Bisceglie. La nostra mozione – continua la nota – non ha ancora individuato una candidata o un candidato in quanto crediamo che sia di primaria importanza discutere sui temi e non sui nomi. Gli elementi cardine di questa mozione saranno competenza e rinnovamento, poiché soltanto unendo le forze e le generazioni si può arrivare davvero lontani”.

“La nostra intende essere semplicemente una rivoluzione gentile – affermano i Giovani Democratici cittadini – dove di forte incoraggiamento è stata sicuramente la forza innovatrice della nostra segretaria nazionale Elly Schlein e le parole del capogruppo del senato, nonché nostro concittadino, Francesco Boccia che ci ha sempre ribadito di diventare i reali protagonisti del partito. Infine vorremmo ringraziare Bartolo Sasso che in questi 5 anni ha ricoperto la carica di segretario cittadino con dedizione e passione, nella speranza che possa accompagnarci nell’imminente congresso”.