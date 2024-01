Fratelli d’Italia, anche un biscegliese eletto nel direttivo provinciale / TUTTI I NOMI

Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola, è stato eletto primo coordinatore provinciale della Bat eletto direttamente dai tesserati del partito.

All’intero dell’organismo direttivo provinciale anche un biscegliese. Si tratta di Giuseppe Frizzale, chef, già candidato nella lista del partito di Giorgia Meloni alle scorse elezioni amministrative a sostegno di Francesco Spina sindaco.

“Si apre oggi è una grande opportunità per Fratelli d’Italia che deve essere caratterizzata, e io mi impegno in prima persona, da un maggior coinvolgimento per tutte le nostre comunità – ha dichiarato Ventola -. Per questo, fra gli impegni che ho preso e intendo mantenere vi è quello di dedicare tutto il tempo possibile per coinvolgere il maggior numero di donne e uomini per scegliere i candidati sindaci e stilare liste elettorali che siano sempre competitive e vincenti. Oggi più di ieri sono convinto che solo il coinvolgimento, il dibattito interno e la dialettica politica sana potrà davvero far crescere il partito nella Bat”.

Questi i nomi di tutti gli eletti nel direttivo provinciale:

Riccardo Memeo, Luigi Antonucci e Caterina D’Accorso di Barletta

Matteo Calvano e Federica Elisabetta Di Pietro di Andria

Raffaella di Lernia di Trani

Michele Vitrani di Canosa

Giuseppe Frizzale di Bisceglie

Luigi Roccotelli di Minervino