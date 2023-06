Di Molfetta (Spazio Civico): “Segnalate problematiche nuovo calendario raccolta rifiuti”

Leonardo Di Molfetta, portavoce del movimento Spazio Civico, commenta con un comunicato stampa il nuovo calendario di raccolta dei rifiuti predisposto dall’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana.

“La prima criticità riguarda la zona di levante. Il sabato e la domenica non ci sono conferimenti di frazione organica, proprio nei giorni però in cui le utenze domestiche producono più organico. Dover attendere fino al lunedì sera per lo smaltimento non è proprio igienico, specie d’estate”, scrive Di Molfetta. “La seconda riguarda il luogo di ubicazione dei mastelli, visto che la circolare precisa che questa debba avvenire su luogo pubblico. Si pone quindi la problematica su dove ubicare i mastelli su quei residence numerosi con 70-80 condomini. Mettere 70 mastelli su marciapiede è caotico, a questo punto sarebbe meglio un bidone condominiale se la raccolta è fatta condominio a condominio, piuttosto che porta a porta”.

“Ho prontamente contattato l’Assessore attualmente competente ed evidenziato questa situazione. Ho chiesto se fosse possibile modificare la distribuzione dei giorni di conferimento dell’organico a Levante (non ho chiesto di aggiungere un giorno che andrebbe ad incidere sul costo del servizio e quindi sulla tari da noi pagata, ma semplicemente di modificare i giorni di raccolta umido) in modo da avere – esattamente come avviene a ponente – la possibilità di conferire l’organico la domenica o anche il sabato (se non possibile di domenica). Mi è stato ragionevolmente risposto: attendiamo un lasso di tempo al fine di raccogliere tutte le osservazioni e suggerimenti, e poi procediamo riscontrarle tutte insieme coi Gestori del Servizio”, conclude il portavoce di Spazio Civico.