Covid, assessore Lopalco: “Entro fine marzo vaccini a persone con patologie”



“Se non ci saranno sorprese nella distribuzione delle dosi, a partire dalla fine di marzo inizieremo a vaccinare le persone fragili con gravi patologie“, ad affermarlo è l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco.

“Il Ministero della Salute ha stilato una tabella molto chiara con tutte le patologie che devono essere presenti in ogni soggetto a rischio, per poter rientrare nel prossimo gruppo di persone da vaccinare”, ha spiegato l’assessore. Alle persone con patologie pregresse verranno somministrati i vaccini Moderna e Pfizer. “I primi”, ha dichiarato Lopalco, “li stiamo conservando per le vaccinazioni domiciliari, perché sono più facili da trasportare e da gestire. Il vaccino Pfizer, invece, lo riserviamo per chi può spostarsi”.

Sull’aumento di contagi in Puglia: “È dovuto alla variante inglese. Stiamo registrando molti contagi in bambini di età scolare. Dobbiamo fare attenzione perché è molto contagiosa”. Finora sono 269.135 le dosi dei vaccini anti Covid somministrate in Puglia su una dotazione complessiva di 388.225 (69.3%): i dati sono riportati dal Ministero della Salute e aggiornati alle 13 di martedì 2 marzo.