Convocato consiglio comunale, tariffe Tari e Piano Urbanistico Esecutivo tra i punti

Seduta di consiglio comunale convocata per oggi, mercoledì 28 luglio presso la palestra della Scuola Media “Battisti-Ferraris” alle 16:30 (seconda convocazione il 30 luglio alle 17).

Numerosi i punti all’ordine del giorno tra cui la mozione per la convocazione immediata di una conferenza di servizi sul contrasto all’illegalità e alla criminalità e la modifica al regolamento Tari 2021. Poi si discuterà dell’approvazione delle tariffe Tari 2021 e di una variazione alle dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Quinto punto verifica di equilibri di bilancio 2021/2023 e sesto Piano Urbanistico Esecutivo.

Seguiranno punti riguardanti riconoscimenti di debiti fuori bilancio.

1) Mozione per la convocazione immediata di una conferenza dei servizi istruttoria per la predisposizione di una bozza di piano comunale per il contrasto all’illegalità e alla criminalità.

2) Modifica regolamento Tari 2021

3) Esame ed approvazione tariffe tari anno 2021.

4) RATIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 205 DEL 09/07/2021 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021/2023, ANNUALITA’ 2021, PER LA RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE CONFLUITE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2020”.

5) Ricognizione e verifica degli equilibri di Bilancio per il triennio 2021/2023 e Ricognizione dei programmi per l’esercizio 2021

6) Piano Urbanistico Esecutivo per le aree dell’Ambito 3 del PIRU adiacenti alle maglie n. 146-84-85 di PRG, in attuazione del DPP di Rigenerazione Urbana (L.R. 21/2008 e deliberazione di CC n. 17 del 21.03.2011).

e per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno aggiuntivo:

1) RATIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 211 DEL 16/07/2021 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE URGENTI EX ART. 42 DEL TUEL ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE DI ENTRATA E DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023”.

2) Proposta riconoscimento debito fuori bilancio – Pagamento spese di giudizio sentenze, atti precetto e pignoramento – GDP Bisceglie – Sent. nr. 219/20 – 163/19 – 81/20 – 142/20 – 89/17 – 359/19 – 43/21- 42/21.

3) Riconoscimento di debito fuori bilancio per compensi professionali ad avvocati dell’Ente – Parcelle anno 2020 – I Tranche.

4) Riconoscimento di debito fuori bilancio per maggiori servizi resi dalla ditta “AMICI MIEI” di Palazzo Giulia nei mesi di giugno e agosto 2020 nella gestione dei servizi di canile sanitario e canile rifugio.

5) Sgombero alloggi comunali occupati abusivamente in Via Taranto 20-32. Operazione coordinata dalle Forze dellOrdine in data 07/04/2021. Riconoscimento debito fuori bilancio.

6) Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla sentenza n. 13/2021 del Giudice di Pace di Bisceglie resa nel giudizio C.G. c/Comune di Bisceglie r.g.n. 364/2020.

7) Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla sentenza del Giudice di Pace di Bisceglie n.59/2021 resa nel giudizio R.C. c/Comune di Bisceglie r.g. n. 29/2019.

8) DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO E PIGNORAMENTO CORRELATI AL DECRETO INGIUNTIVO N. 662/2019 DEL TRIBUNALE DI TRANI – COMUNE C/ G.S.D.

9) DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE D’ISCRIZIONE A RUOLO ATTO DI PIGNORAMENTO – SENTENZA N. 145/2020 – GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE – COMUNE C/ C.C.A.

10) DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE ATTO DI PRECETTO E PIGNORAMENTO SENTENZA N. 154/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE COMUNE C/S.M.

11) Riconoscimento debito fuori bilancio, liquidazione sent. nr. 119/2021 – G.D.P. BISCEGLIE – D.T.E. C/O COMUNE DI BISCEGLIE – rapp. e dif. Avv. C.A. CATACCHIO

12) Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spese di giudizio sentenza GDP Bisceglie nr. 308/2020 – B.P. c/ Comune di Bisceglie

13) Proposta riconoscimento debito fuori bilancio per liquidazione spese di giudizio – sent. GDP Bisceglie nr. 88/021 – C.A. c/ Comune di Bisceglie.

14) Proposta debito fuori bilancio. Liquidazione spese di giudizio – sent. nr. 198/2020

15) Riconoscimento di debito fuori bilancio per il pagamento in favore del sig. S.S. delle spese processuali stabilite in sentenza n. 719/2021 Tribunale di Trani Sezione Lavoro.

16) Riconoscimento di debito fuori bilancio per il pagamento della sentenza n. 1980/2020 del Tribunale di Trani – Giudizio L.R. c/Comune di Bisceglie R.G. n. 5805/2014.

17) riconoscimento di debito fuori bilancio per spese legali da riconoscersi a favore dell’Avv. Francesco Di Pierro a seguito di D.I. n. 1564 / 2020

18) DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE DI PRECETTO E PIGNORAMENTO – D.I. N. 259/2020 DEL TRIBUNALE DI TRANI -COMUNE C/ F.S.C.