Consiglio Provinciale: centro-destra chiede relazione, consiglieri regionali e diretta streaming

“Mancano pochi giorni al secondo Consiglio Provinciale in programma lunedì 8 aprile ma non abbiamo ricevuto ancora le carte relativamente alla nostra richiesta di una relazione dettagliata su quanto prodotto dal 2019 ad oggi dall’Amministrazione Lodispoto”. A parlare attraverso una nota congiunta sono i consiglieri provinciali Michele Nobile, Michele Vitrani, Gennaro Calabrese, Michele De Noia e Gianni di Leo.

“Nelle passate ore in vista del delicato tema legato allo stato d’emergenza delle strade provinciali – proseguono – abbiamo richiesto un report dettagliato sulla materia al fine di ottemperare al meglio al nostro ruolo di consiglieri provinciali del territorio e di meglio contribuire ai lavori dell’assemblea provinciale. Abbiamo, inoltre, richiesto la necessaria presenza dei consiglieri regionali eletti nel territorio della Provincia Barletta-Andria-Trani. Tale partecipazione è importante ai fini di una più proficua collaborazione tra enti e di una più fattiva possibilità di intervento e di risoluzione delle questioni all’ordine del giorno”. “Auspichiamo, in ultimo, considerata l’importanza della tematica che la seduta di Consiglio Provinciale possa essere visibile per i cittadini della B.A.T. con la predisposizione di una diretta streaming dell’assemblea”.