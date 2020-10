Consiglio dei ministri: Dpcm prorogato, obbligo immediato di indossare mascherine all’aperto

Proroga dell’attuale dpcm con le norme anti contagio ora in vigore sino al 15 ottobre. È quanto è stato approvato dal Consiglio dei ministri nell’ambito del decreto legge Covid.

Una novità sostanziale è però data dall’obbligo immediato di indossare le mascherine anche all’aperto, se si è vicini a persone non conviventi. Entro il 15 ottobre andrà invece adottato un nuovo dpcm che confermi o aggiorni le regole anti contagio che sarebbero scadute oggi. Chi non si adegua, per scelta personale o dimenticanza, rischia multe da 400 euro a 1.000 euro.

Alle Regioni viene consentito di disporre provvedimenti più restrittivi, mentre viene vietato di allentare le maglie rispetto alle regole imposte a livello statale.

L’altra novità è invece l’estensione dei Paesi arrivando dai quali è indispensabile il tampone obbligatorio: all’elenco che già comprende Croazia, Grecia, Malta, Spagna e sette regioni della Francia si aggiungono l’Olanda, il Belgio e l’Inghilterra. Un altro punto è la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021.