Consiglio Comunale: servizi integrati differenziata e tariffe cimiteriali tra i punti all’ordine del giorno

Giornata di Consiglio Comunale nella la sala consiliare di Palazzo di Città, convocata per oggi, 11 marzo alle ore 15:30 in 1^ convocazione ed il giorno 14 marzo alle ore 16:00 in 2^ convocazione, per la trattazione di cinque punti all’ordine del giorno.

Ecco gli argomenti che verranno trattati:

1. Nomina del Collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2022-2024. Elezione.

2. Approvazione del progetto per la gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana

3. Approvazione tariffe cimiteriali. Anno 2022.

4. Approvazione regolamento per il calcolo del canone e per l’affrancazione dei terreni gravati da livelli, enfiteusi e usi civici.

5. Legge n. 9 del 25/01/2017 “Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo”.

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it