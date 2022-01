Consigliera Di Gregorio si dichiara indipendente: “Prendo distanze dalla maggioranza”

La consigliera comunale Angela Di Gregorio, eletta nel 2018 nella lista civica “Punto d’Incontro” a sostegno dell’attuale sindaco Angelantonio Angarano, si dichiara indipendente, spiegando di non poter più sostenere l’attuale amministrazione comunale e prendendo “formalmente le distanze dalle forze politiche di maggioranza che sostengono l’attuale governo comunale”. Di seguito pubblichiamo la nota integrale della consigliera Di Gregorio:

“Apprendo dell’ennesima decisione di notevole importanza politica della giunta di Angelantonio Angarano non condivisa in alcuna riunione di maggioranza. La defenestrazione del sistema Garibaldi che da otto anni veniva diretto da Carlo Bruni rappresenta una scelta che stravolge completamente l’assetto culturale di Bisceglie, senza una preventiva discussione con i gruppi consiliari e con le forze di maggioranza. Evidentemente, i consiglieri comunali che lealmente hanno votato ogni punto proposto, anche durante i consigli protrattisi fino a tarda notte, non sono considerati importanti dall’amministrazione comunale. In ogni caso, le discutibili scelte culturali, la politica scriteriata dei debiti fuori bilancio e gli avvisi pubblici sfociati con l’assunzione non di giovani disoccupati, ma di persone ormai in pensione, dimostrano come siano venuti meno completamente i propositi scritti nel programma di governo del progetto amministrativo della Svolta.

Per questo motivo, non potendo più persistere in una politica che mi distanzia sempre più dai cittadini e dai miei elettori ormai delusi, prendo formalmente le distanze dalle forze politiche di maggioranza che sostengono l’attuale governo comunale e mi dichiaro indipendente per ciò che concerne il prosieguo della mia attività istituzionale in consiglio comunale”.