Concessione impianti sportivi comunali, Consiglio: “Invito le associazioni a presentare richiesta”

“L’Area Staff Socio-Culturale, Turistico e Sportivo del Comune di Bisceglie sta raccogliendo le richieste di concessione stagionale o temporanea per la stagione sportiva 2023-2024 degli impianti sportivi comunali. L’Avviso è on line sul sito del Comune di Bisceglie alla pagina degli Avvisi”.

Ad annunciare la pubblicazione dei dettagli relativi alle richieste di concessione, comprensivi di regolamento e tariffe, è il vice sindaco di Bisceglie con delega alle politiche sportive, Angelo Consiglio.

“La stagione per cui si richiede la concessione partirà il 1° settembre 2023 per terminare il 30 giugno 2024”, aggiunge Consiglio. Invito le associazioni sportive a prendere visione dell’avviso e a consegnare le domande debitamente compilate e comprensive di documentazione necessaria entro il 5 agosto. Non saranno prese in considerazione le richieste consegnate prima della pubblicazione del bando, né quelle consegnate dopo il termine del 5 agosto”.

Questo il link dell’Avviso: https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/po/mostra_news.php?id=492&area=H