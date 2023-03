Comunali, Rossano Sasso al fianco di Vittorio Fata nella coalizione “Davvero Bisceglie”

Rossano Sasso, consigliere comunale in carica e capogruppo del Partito Democratico, sarà al fianco di Vittorio Fata nella coalizione “Davvero Bisceglie” alle prossime elezioni amministrative.

“Continuerò ad occuparmi delle questioni che stanno a cuore della gente e la sanità è sicuramente fra queste. L’esperienza professionale e l’intensa attività sindacale che al momento svolgo in qualità di segretario aziendale della sigla Usppi in Universo Salute-Opera Don Uva mi portano ad ascoltare tutti i giorni le istanze dei lavoratori del comparto e a conoscerne le criticità” ha affermato Sasso.

“La sanità è un tema molto complesso da affrontare in qualsiasi campagna elettorale. Vittorio Fata è il candidato in grado di fare la migliore sintesi prendendo spunto dai consigli di coloro che vivono quotidianamente questa realtà e io per primo ho avuto modo di rendermene conto nella doppia veste di consigliere comunale e referente sindacale dell’Usppi. Il mio impegno sarà totale, a supporto di Vittorio, nella lista ‘Un sindaco per bene’”.