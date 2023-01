Cominciati lavori a villetta Logoluso, Angarano: “Tanti cantieri sono attivi in tutta la Città”

“Non ci fermiamo mai. E cominciamo subito l’anno così come lo avevamo terminato: al lavoro! Stamattina sono cominciati i lavori a villetta Logoluso, in piazza Vittorio Emanuele”. A parlare è il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Ho fatto un sopralluogo con l’Assessore Parisi. Finalmente risistemeremo la pavimentazione che era sconnessa da molti anni – continua – e si potrà tornare a passeggiare senza dover stare attenti a non inciampare. Un intervento che si contestualizza benissimo con le altre opere che stanno rivoluzionando la nostra amata piazza principale: il restauro della torre civica dell’orologio, la nuova illuminazione installata, il ripristino delle fontane in corso, la riqualificazione dell’area accanto al Calvario che prevede un’area verde, giochi per bambini e una nuova viabilità più funzionale”.

“Tanti cantieri sono attivi in tutta la Città – conclude il primo cittadino – altri stanno per essere attivati. Tutto per rendere Bisceglie sempre più bella e moderna. E per migliorare la qualità della nostra vita. Sempre avanti, per il bene di tutti”.