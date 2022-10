Coalizione ‘Davvero Bisceglie’ per Fata sindaco: “Città in sofferenza. Serve intervento economico urgente”

“È divenuto sempre più difficile scorgere del sincero ottimismo, nel corso del nostro quotidiano contatto con la realtà biscegliese. Girare fra la gente, prestare ascolto, avvicinarsi alla vita quotidiana dei piccoli e medi imprenditori, dei pensionati, dei giovani ci consente, da sempre e non solo nell’imminenza delle elezioni, di ‘tastare il polso’ alla città. La situazione è gravissima: Bisceglie è in grandissima sofferenza e la politica non può che attivarsi, a prescindere dagli attuali livelli di responsabilità, per trovare soluzioni concrete”, questo il grido di allarme della colazione che sostiene Vittorio Fata candidato sindaco, in merito alla pesante situazione attuale.

“Crediamo sia fondamentale e urgente – continuano i referenti della coalizione in una nota stampa – effettuare un intervento, attingendo dalle disponibilità di cassa, in favore delle fasce sociali più esposte all’aumento dei costi delle utenze. Definiamo l’importo complessivo da definire e come modulare gli aiuti ma facciamo presto”.

Poi i supporter dell’avvocato Fata aggiungono: “Lavorare con serietà in questa fase è fondamentale, altrimenti fra qualche mese ci sfideremo per la guida di una città in ginocchio, completamente devastata sotto il profilo economico e sociale. Discutere oggi di primarie e tattiche, stabilire se e quanto qualcuno è in maggioranza o all’opposizione o finge di essere a convenienza l’una o l’altra cosa, per quanto legittimo, restituisce ai cittadini l’idea di una scarsa considerazione nei confronti dei loro problemi, che dobbiamo tutti impegnarci a risolvere adesso”.

“La coalizione ‘Davvero Bisceglie’ per Vittorio Fata Sindaco vuole spendere le sue energie per ridurre il peso del costo della vita dei cittadini, non per commentare le iniziative politiche altrui – concludono – E forse non è un caso che i biscegliesi si avvicinino in modo così convinto e massiccio al nostro progetto amministrativo. Pensiamo a risolvere le difficoltà della gente, ora”.