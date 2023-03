Caditoie acqua piovana, Mauro Sasso: “Con amministrazione Angarano, manutenzione è chimera”

Il consigliere comunale Mauro Sasso denuncia lo stato in cui versano caditoie e grate posizionate nelle strade della città. “Strutture estremamente utili per recuperare le acque piovane convogliandole nel sistema fognario, ma nella nostra città, con l’amministrazione Angarano, la manutenzione è una chimera”, scrive Sasso in un comunicato stampa.

“Mi è stata segnalata la situazione delle caditoie in Via Mauro Giuliani nei pressi della rotonda con Via Fragata che vedete in foto”, prosegue Sasso. La strada, sempre molto trafficata per la vicinanza del tecnico, liceo e professionale, ha un cedimento importante che può causare danni a chi percorre quel punto di strada e, con le piogge di questi giorni, diventano talvolta non visibili. È da poco stato preso rimedio per le grate in Via Maggiore Calò, dove gli abitanti avevano perso il sonno a causa di quelle grate”.

“Ma problema altrettanto importante è che molte risultano danneggiate provocando grave pericolo all’incolumità di tutti coloro che utilizzano quelle strade oltre a causare rumori al limite di ogni tolleranza umana. Una situazione di questo tipo è oltraggiosa. Non si può continuare così. C’è una manifesta incuria nella manutenzione ordinaria della nostra Bisceglie”, conclude Sasso.