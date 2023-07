Borgo delle Meraviglie, vice sindaco Consiglio: “Occasione di rinascita e riscoperta”

“Il borgo antico visto come occasione di rinascita e di riscoperta delle origini, del passato, dei mestieri della tradizione e non come un insieme di viuzze e Il Borgo delle Meraviglie rientra a pieno titolo come un’opportunità per residenti, cittadini tutti e visitatori di ammirare la bellezza e il fascino del nostro centro storico che, grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale, alla solerzia e alla passione di associazioni culturali cittadine che si prodigano per il nostro borgo e a realtà che credono in queste iniziative, rinasce e torno a nuovo e antico lustro”.

Commenta così il vice sindaco con delega alla tutela del centro storico, Angelo Consiglio, l’imminente inaugurazione, giovedì 27 luglio, de Il Borgo delle Meraviglie, ideato dall’associazione Borgo Antico con la collaborazione di Confcommercio Bisceglie, Camera di Commercio di Bari e Gal Ponte Lama.

“Dal 27 luglio al 31 agosto strade, vicoli, cortili e portoni, solitamente chiusi al pubblico, diverranno botteghe di artigiani, artisti, commercianti che ci faranno riscoprire la bellezza dei mestieri di un tempo e che ci affascineranno con la loro creatività e la loro professionalità – prosegue Consiglio –. Grazie anche ai residenti che accolgono le iniziative all’interno del borgo con favore, entusiasmo e, cosa non scontata, con spirito di cooperazione”.