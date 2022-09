Bonus 110%, Piarulli (M5S): “Centinaia di imprese della Bat sull’orlo del fallimento”

“Centinaia di imprese della Bat stanno rischiando di fallire. Se domani i partiti non approveranno l’emendamento del Movimento 5 Stelle teso a sbloccare i crediti del superbonus sarà un disastro”. Lo scrive la senatrice del Movimento 5 Stelle Bruna Piarulli, in vista della discussione domani in Senato sul decreto Aiuti.

“Come ha ben spiegato il presidente Conte, che mercoledì pomeriggio sarà nella Bat, il Movimento 5 Stelle non ha posto alcun veto alla conversione del Dl Aiuti. Lo voteremo, responsabilmente, anche se finora non abbiamo bloccato nulla, visto che il decreto è diventato efficace nel momento stesso in cui è stato approvato. Chiaro che ora va convertito per consentire alle famiglie di continuare a ricevere gli aiuti necessari a fronteggiare il caro bollette. Ma c’è un problema non da meno che va affrontare con urgenza ed è quello dei crediti sul superbonus. Ci sono 40.000 imprese che rischiano di fallire in tutta Italia, nella Bat sono centinaia, per non parlare delle migliaia di addetti che rischiano di restare senza lavoro. Già oggi centinaia di operai e professionisti sono fermi, perché il blocco dei crediti impedisci di ultimare i cantieri avviati e di avviarne di nuovi. Se i partiti domani non voteranno il nostro emendamento si assumeranno una grandissima responsabilità”, si legge nel comunicato stampa.

“Con il superbonus abbiamo rimesso in moto l’economia”, aggiunge la senatrice Piarulli. “È un’ottima misura, che deve proseguire, con gli opportuni controlli tesi a punire i furbetti. Va resa strutturale, perché fa bene all’edilizia, fa bene alle nostre città, contribuisce all’efficientamento energetico, fa bene all’economia e fa bene anche allo Stato, che ha un ritorno economico importante in termini di gettito fiscale. Il Movimento 5 Stelle non ha mai avuto alcun dubbio sul superbonus e continuerà a sostenere con tutta la sua forza questa misura”.