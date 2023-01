Boccia: “Con Elly Schlein entusiasmo alla Puglia per una nuova primavera politica della sinistra”

“Con Elly Schlein dalla Puglia nasce una nuova primavera politica della sinistra, sono molto contento di dare il mio contributo, insieme a tante compagne e compagni in tutta Italia, alla sua candidatura al congresso”. Così Francesco Boccia, senatore PD e coordinatore della mozione Schlein, ieri a Taranto insieme ad Elly Schlein, candidata alla Segreteria PD, e a Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia.

“Dopo la sconfitta del 25 settembre è iniziata una nuova stagione politica e quest’aria di novità si respira in ogni circolo, in ogni dibattito che Elly fa. Soprattutto chi, come me – continua – ha qualche anno e un po’ di esperienza in più ha il dovere di darle una mano ad aprire il Pd e a far sì che accada quello che tutti auspichiamo: che il partito possa tornare ad attrarre energie nuove e un entusiasmo come quello che vediamo qui a Taranto. Con Elly in Puglia rinasce quella primavera politica che ricorda a tutti la primavera pugliese partita proprio con Nichi e Michele e oggi rinasce sotto forme nuove, moderne, con una nuova generazione e in Italia potrebbe dare il via a quella rivoluzione gentile di cui la sinistra e il Paese hanno bisogno”.