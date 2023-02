Bisceglie alla Bit, Angarano: “Ottima occasione per promuovere la nostra grande bellezza”

“Diverse conferenze, una lunga serie di interviste per promuovere Bisceglie sia nell’ambito del territorio provinciale sia all’interno della rete di Puglia Autentica, incontri e conversazioni istituzionali. È un bilancio positivo quello che ha visto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’Assessore comunale a turismo e marketing, Gianni Naglieri, essere presenti nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 febbraio alla Borsa internazionale del Turismo che, come ogni anno, si è tenuta a Milano. Nello stand della Regione Puglia, tra i più visitati dell’intera fiera, Bisceglie è stata anche presente con materiale informativo e promozionale”. Cosi commentanto da Palazzo San Domenico al rientro dalla città meneghina.

“È stata un’ottima occasione per promuovere la nostra grande bellezza e i frutti di un lavoro qualificato e appassionato che ha fatto compiere a Bisceglie un enorme progresso sul fronte culturale e turistico”, ha sostenuto il sindaco Angarano. “Le doppie bandiere blu conseguite nel 2021 e 2022, un porto tra i più certificati ed efficienti d’Europa, un lungomare attrezzato, non più bloccato dove era crollata la falesia e finalmente all’altezza dei servizi richiesti dai turisti. In pochi anni le spiagge libere attrezzate con servizi, la spiaggia libera attrezzata anche per persone con disabilità, le piste ciclabili, le aree fitness, i maggiori servizi, più igiene e decoro anche delle nostre spiagge (non più all’ultimo momento) hanno letteralmente trasformato la nostra litoranea, rendendola più bella, moderna, accogliente, fruibile e sostenibile”.

“Anche grazie alla bandiera blu”, ha aggiunto l’Assessore Naglieri, “un potentissimo strumento di promozione e valorizzazione turistica che proietta Bisceglie tra le località marinare più belle di Italia, la nostra Città gode di un’immagine completamente diversa, come testimoniano le uscite su guide autorevolissime come il National Geographic e Repubblica o l’attenzione della tv nazionale, come la Rai che più volte ha dato spazio a Bisceglie negli ultimi anni. Di pari passo abbiamo sostenuto e incentivato eventi culturali originali ed esclusivi che ora caratterizzano la nostra Città in ambito nazionale. Abbiamo sostenuto le nostre eccellenze enogastronomiche, come il sospiro, la cui popolarità, anche grazie all’incessante attività dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, ha ormai varcato di gran lunga i confini della nostra Città, arrivando ed essendo apprezzato in tutta Italia e nel mondo”.

“Bisceglie ora è una città che attira molto l’attenzione, che piace e fa innamorare di sè. Ne è testimone il grande interesse e i tanti complimenti che abbiamo riscosso alla Bit”, hanno concluso il Sindaco Angarano e l’Assessore Naglieri. “Ora, creati i giusti presupposti, è il momento di continuare a premere sull’acceleratore per promuovere Bisceglie. Turismo significa sviluppo, economia e occupazione. Opportunità che dobbiamo cogliere appieno per il nostro futuro”.