Bilancio di previsione, NelModoGiusto: “Taglio spese incarichi e consulenze, destinare risorse ad aiuti”

In vista del prossimo bilancio di previsione che il Consiglio comunale si appresta ad approvare, il gruppo consiliare del movimento politico “NelModoGiusto”, rappresentato da Alfonso Russo, Giorgia Preziosa e Mauro Sasso, ha reso note le proposte da sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale.

“Gli emendamenti presentati – si legge in apertura nella nota – sono il risultato di una riflessione sulle priorità per i cittadini biscegliesi. Priorità ai loro bisogni in questo periodo così drammatico destinando risorse attinte da capitoli di spesa che possono vedere per quest’anno un taglio significativo”.

“Da qui la proposta – continua il gruppo consiliare de NelModoGiusto – dell’istituzione di un Fondo delle Imprese per emergenza Covid19 di 516.000 euro da finanziarsi in buona parte con il taglio di spese per incarichi istituzionali dell’Amministrazione e con la riduzione delle spese previste per manifestazioni ed eventi”.

“Un altro emendamento riguarda l’istituzione di un Fondo per Cultura, Spettacolo e Sport di 170.000 euro, soldi che possono essere presi – conclude la nota – tagliando servizi e consulenze per il Comune”.