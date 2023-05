Angarano stasera incontra i giovani biscegliesi, “Renderli sempre più partecipi”

“Guardiamo al futuro e continuiamo a costruirlo insieme”. Con queste parole Angelantonio Angarano presenta l’incontro pubblico con i giovani biscegliesi di martedì 23 maggio, alle 19.30 in via La Spiaggia, nei pressi dell’ex ristorante La Nassa.

“Parlare di progetti, di futuro, ascoltando e rispondendo ai dubbi dei giovani cittadini. L’obiettivo è renderli sempre più partecipi del processo di costruzione della Bisceglie di domani. Una Città che sia moderna e al passo coi tempi e che risponda alle richieste di chi la vive”.

“Da sempre puntiamo sui giovani. Lo abbiamo dimostrato in questi anni e lo dimostreremo anche in futuro. Sono tanti i progetti in cantiere, molti già finanziati o in fase di realizzazione, che riguardano proprio il mondo giovanile. Solo per fare alcuni esempi: la pista di pump track in zona San Pietro, le strutture sportive in via San Martino e zona 167, la Casa delle arti e della cultura presso l’ex monastero di San Luigi, una sede del DAMS e i tanti eventi culturali”.

“Ho molto voluto questo incontro aperto e libero con i giovani della Città per ascoltare ancora una volta le loro proposte, cogliere i loro suggerimenti, rispondere ai loro dubbi e alle loro domande sulla nostra Bisceglie”, ha concluso Angarano.

Appuntamento questa sera alle 19:30 in via La Spiaggia con Angelantonio Angarano.