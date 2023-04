Angarano apre campagna elettorale: “Vogliamo continuare insieme la sfida del cambiamento”

È ufficialmente partita la campagna elettorale: nella serata di domenica 23 aprile in Piazza Vittorio Emanuele II, Angelantonio Angarano ha presentato alla cittadinanza le 11 liste che hanno scelto di sostenere il progetto, partito con la vittoria alle elezioni del 2018. “Abbiamo centrato obiettivi storici, e altri vogliamo raggiungerne. Stiamo ridisegnando insieme il futuro della nostra amata Bisceglie”, ha spiegato Angarano.

Ciascuna delle 11 liste è salita sul palco insieme ad Angelantonio Angarano: Roberta Rigante per Bisceglie Svolta, Angelo Consiglio per Il Torrione, Carla Mazzilli per Democrazia e Solidarietà, Natale Parisi per Puglia Popolare, Emilia Tota per Bisceglie Tricolore, Gianni Naglieri per Punto d’Incontro, Simone Cesare Mastrodonato per Scegli Bisceglie, Rosalia Sette per Noi, Maria Angarano per Insieme per Bisceglie, Doriana Di Pinto per Massimo Impegno e Giuseppe Sette per Il Nuovo Borgo. Ciascuna lista ha confermato, nel corso della serata, il proprio impegno a sostenere la corsa alla massima assise cittadina di Angelantonio Angarano, evidenziando i risultati raggiunti in questi cinque anni grazie al duro lavoro e chiarendo i punti del programma.

“Sono orgoglioso di aver costruito una squadra così bella che ben rappresenta la Comunità Biscegliese onesta, operosa, propositiva, produttiva. Una squadra che vuole dare il suo contributo per il bene Comune, che vuole mettersi a disposizione della Città con passione ed entusiasmo, senza chiedere nulla in cambio”, ha aggiunto Angarano.

“Sono orgoglioso dei valori che ci animano, ci tengono insieme, ci uniscono. Mi ha davvero emozionato sentir parlare le persone che sono salite sul palco insieme a me, perché vuol dire che sentiamo davvero nostri questi concetti così profondi e siamo determinati a portarli avanti. E con questo orgoglio, a testa alta, andiamo avanti per la nostra strada. Perché siamo sulla strada giusta. Non vogliamo lasciare le cose a metà ma anzi vogliamo portare a termine quello che abbiamo cominciato e programmato. Vogliamo continuare insieme la sfida del cambiamento, anche generazionale. Il senso di quello che facciamo è tutto qui: servire Bisceglie con orgoglio e amore”, ha concluso Angelantonio Angarano.