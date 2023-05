Amministrative 2023, oggi i comizi di chiusura dei quattro candidati: DOVE e QUANDO

Si terranno oggi, venerdì 12 maggio, i comizi dei quattro candidati alla carica di sindaco della Città di Bisceglie. Gli ultimi prima delle votazioni che si svolgeranno domenica e lunedì e che decreteranno chi sarà il nuovo primo cittadino o, in caso di ballottaggio, i due contendenti che si confronteranno in una successiva tornata prevista per fine maggio.

Il sindaco uscente, Angelantonio Angarano, riunisce la sua coalizione e le 11 liste a suo sostegno in Piazza Castello alle ore 19.30. “Simbolica” la scelta del luogo: ai piedi delle torri normanne, infatti, si chiuse anche la campagna elettorale del 2018, che lo vide vincitore.

Alle 19.45, in piazza Vittorio Emanuele II, si terrà invece il comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Francesco Spina e della sua coalizione Bisceglie Rinasce, composta da 14 liste a suo sostegno e 320 candidati.

Vittorio Fata, dopo l’appuntamento di ieri sera, ha annunciato che chiuderà la sua campagna elettorale in via Aldo Moro. “Un grande appuntamento con musica dalle ore 20 e successivamente comizio dalle 21 con tanti ospiti e diverse sorprese”, ha comunicato il candidato sindaco sui social.

La campagna elettorale della lista Il Faro a sostegno del candidato Franco Napoletano si concluderà alle ore 20.30 in Piazza San Francesco. Dopo alcuni saluti iniziali, interverranno: la Prof.ssa Elisabetta Todisco, professore ordinario di Storia romana dell’Università degli studi di Bari, e il candidato Franco Napoletano.