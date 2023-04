Amministrative 2023, ecco l’ordine dei candidati sindaco e delle liste sulla scheda elettorale

Nella sala dell’Ufficio elettorale del Comune di Bisceglie in via prof. Mauro Terlizzi è stato effettuato il sorteggio dell’ordine in cui i saranno presenti sulla scheda elettorale i nomi dei candidati alla carica di sindaco e delle liste.

Per i candidati sindaco l’ordine sarà il seguente:

Angelantonio Angarano Franco Napoletano Vittorio Fata Francesco Spina

Questo invece l’ordine in cui si presenteranno le liste accanto al candidato sindaco:

Le liste di Angarano

Il torrione Insieme per Bisceglie Il nuovo borgo Massimo Impegno Noi Democrazia e Solidarietà Puglia Popolare Scegli Bisceglie Bisceglie Tricolore Bisceglie Svolta Punto d’incontro

La liste di Napoletano

Il Faro

Le liste di Fata

Con Bisceglie Fata un Sindaco per bene Bisceglie Illuminata Bisceglie Democratica Alfonso Russo Bisceglie La Tradizione Diritti in comune Pd

Le liste di Spina