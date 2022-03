Vita sana e sostenibile, oggi primo di tre appuntamenti organizzati da Legambiente e Vivero

Nella sede dell’associazione Vivero in via Andria 18 oggi, domenica 27 marzo ore 17:30, avrà luogo il primo di tre eventi dal titolo “Consapevolezza del vivere”.

L’iniziativa, organizzata dal circolo Legambiente di Bisceglie e dall’associazione Vivero, con la collaborazione di Arte in cucina, Circolo Unione e Sporting Club Bisceglie, si avvale del patrocinio dell’Università di Bari ed è stata pensata per informare e aggiornare sui nuovi stili per una vita sana e sostenibile.

Interverranno il prof. Antonio Mazzocca, dell’Università di Bari, che presenterà il suo libro ‘Teoria del cancro’, spiegando i nuovi traguardi della scienza e il dott. Dino Leonetti, oncologo preventivo, fondatore dell’associazione ‘Onda d’urto’ e già presidente dell’associazione ‘Clowndottori’ che parlerà di esperienze sul campo.

Ingresso libero con green pass.