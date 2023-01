Vecchie Segherie Mastrototaro apre il 2023 con Angela Valsecchi che presenta “Gentilezza”

La libreria Vecchie Segherie Mastrototaro apre l’anno con un appuntamento dedicato ai più piccoli: venerdì 13 gennaio alle ore 18.00 Angela Valsecchi presenta Gentilezza (La coccinella editori) in un appuntamento rivolto ai bambini dai 5 ai 7 anni e ai loro genitori (ingresso gratuito per informazioni per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it).

Un albo illustrato per lettori di tutte le età, delicato e insieme potente, raffinato e semplice, immediato e filosofico. Una storia di vita quotidiana, che svela il segreto dell’armonia, nell’assoluta semplicità dei piccoli gesti.