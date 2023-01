Un’associazione biscegliese tra gli organizzatori di “Alberghiero Sotto le Stelle” / DETTAGLI

Sabato 14 gennaio, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, presso la sede di via Giovinazzo in località 1^ cala, alunni e docenti dell’Istituto Alberghiero di Molfetta saranno protagonisti dell’evento “Alberghiero Sotto le Stelle” – notte dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

Il programma dell’evento è davvero ricco e suddiviso in due sezioni: OFFERTA FORMATIVA e FOOD EXPERIENCE.

Tra gli organizzatori anche una dinamica e giovane realtà associativa biscegliese: Bisceglie Start presieduta da Savino Tedeschi.

Nella prima sezione sarà possibile visitare gli stands dei dipartimenti disciplinari, seguire masterclasses gestite dalle associazioni di categoria e dalle aziende di settore e assistere alle performances del gruppo “Alberghiero in Music All”. Inoltre, gli alunni del settore accoglienza turistica vi guideranno nel mondo dell’ospitalità alberghiera con la presentazione di pacchetti viaggio e l’illustrazione di strategie di marketing turistico.

Nella seconda sezione si potranno effettuare degustazioni, wine & beer tasting, assistere a show cooking (arte bianca – pasticceria – finger food) e alla preparazione di piatti al flambè e cocktails.

Nel corso della serata, a partire dalle ore 18:00, si terrà la presentazione del libro “Matematica e Cucina, formule e ricette in Puglia” di Corrado Simone Binetti – editrice Giazira Scritture, alla presenza della Dott.ssa Giuseppina LOTITO dirigente MIUR USR Puglia Ambito Territoriale di Bari.

Andranno quindi in scena la professionalità e la creatività che, all’ALBERGHIERO DI MOLFETTA, si trasmettono da oltre un trentennio attraverso una didattica attiva e inclusiva che ha plasmato generazioni di cuochi, maître, sommelier, ristoratori, barman e hospitality manager di successo.

A certificare questa realtà è, anche quest’anno, la FONDAZIONE AGNELLI attraverso EDUSCOPIO. Il nostro Istituto infatti si colloca al primo posto tra le scuole operanti nel settore dei servizi, nel raggio di 30 km da Molfetta con un indice di occupazione pari al 59,18% e di coerenza dell’occupazione con gli studi effettuati del 69,70%.

L’evento intende essere un invito volto a conquistare chi non conosce l’Alberghiero di Molfetta come fucina di talenti e trampolino di lancio per il mondo del lavoro.