Stagione teatrale, a Bisceglie arriva “Il Gran Ventriloquini” di e con Max Pederzoli

Questa sera, 5 gennaio alle ore 20, al Politeama Italia di Bisceglie arriva “Il Gran Ventriloquini” di e con Max Pederzoli, uno spettacolo per grandi e piccini. Dopo studi di canto, beat box e rumorismo, Max Pederzoli ha trovato nel ventriloquismo il linguaggio perfetto per unire la sua passione per la ricerca vocale al teatro di figura e alla magia. In scena sarà raccontata la storia del gran Ventriloquini, un artista in decadenza capace solo di raccontare brutte barzellette, che grazie allo stimolo dei suoi pupazzi riuscirà a rinnovarsi e a stare al passo coi tempi.

Una produzione neo-classica in cui il virtuosismo si accompagna alla risata e diventa un veicolo per parlare dell’amicizia e dell’importanza del dialogo democratico all’interno di un gruppo. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale organizzata dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese ma è fuori abbonamento.

È stato pertanto predisposto un biglietto speciale sempre a prezzi calmierati: 12 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini. I tagliandi sono disponibili al botteghino del Politeama Italia tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 22 e online sul sito www.politeamaitalia.com, tel. 080.3968048.