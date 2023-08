“Sol dell’Alba”, a Bisceglie lo spettacolo all’alba più imponente d’Italia per presenza artistica

Il 5 agosto, dalle ore 4.30, torna al teatro Mediterraneo di Bisceglie “Sol dell’Alba“, lo spettacolo orchestrale all’alba più imponente della costa Adriatica per numero di musicisti stabilmente in scena e per partecipanti registrati. L’evento si appresta a spegnere le cinque candeline e lo fa con una edizione speciale chiamata “Anno del Sogno”.

I NUMERI: I 70 artisti sempre in scena fanno del Sol dell’Alba, di fatto, lo spettacolo all’alba più imponente d’Italia per presenza artistica. Un altro dato significativo è la presenza di pubblico poiché i più di 800 spettatori del 2022 (dato SIAE) ne fanno lo spettacolo orchestrale alle prime luci del mattino con la maggiore presenza di pubblico. Sinora, ha sempre registrato il sold-out.

LA COLAZIONE: Il 'sospiro' di Bisceglie (marchio del Comune di Bisceglie), dolce tipico che viene servito a tutti i partecipanti al termine della performance (insieme al caffè) rappresenta ulteriore eccellenza dal momento che è presidio Slow Food dal 2014 ed è stato inserito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nella lista dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della regione Puglia (PAT ).

Il ‘sospiro’ di Bisceglie (marchio del Comune di Bisceglie), dolce tipico che viene servito a tutti i partecipanti al termine della performance (insieme al caffè) rappresenta ulteriore eccellenza dal momento che è ed è stato inserito dal ). IL PAESAGGIO: La città di Bisceglie che ospita la manifestazione nel teatro Mediterraneo, a picco sul mare, è per la terza volta DOPPIA BANDIERA BLU d’EUROPA (riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici) . Il porto turistico di Bisceglie è diventato tra i più certificati ISO in Europa ed è stato premiato tra le eccellenze di Italia nel prestigioso Salone Nautico di Genova. Ed ora ha ottenuto anche il marchio Bandiera Lilla, primo approdo turistico in Italia a potersene fregiare per la completa accessibilità ai diversamente abili.

L’evento gode del patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Confindustria Puglia, Provincia della Bat, Comune di Bisceglie, Ance Puglia, Camera di Commercio di Bari e Bat, Fondazione Puglia, Puglia Promozione.