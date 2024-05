Abbraccio alla vita ospita la presentazione del libro “Bande libere”, la radio protagonista

Questa sera, 8 maggio alle ore 18:30 la libreria Abbraccio alla vita ospita la presentazione del libro “Bande libere. Dalle radio libere alle radio private”, scritto da Vincenzo Abbatantuono, Emanuele Saponiere e Tommaso Padolecchia, edito da SECOP edizioni.

Il libro racconta la storia delle radio, del fermento culturale degli anni ‘70, contesto in cui esse si sono sviluppate, hanno preso piede, hanno dato voce a tanti e tante e hanno raggiunto l’apice degli ascolti. Nello specifico, il testo si concentra sulla città di Bitonto, dove la radio venne utilizzata, oltre che per diffondere idee e contenuti in un breve tempo e soprattutto per quanta più gente possibile, per uscire dalle dipendenze, per essere collegati con un mondo che stava cominciando a essere globale, per sentirsi meno lontani dai grandi centri abitati. I tre autori, personaggi principali del libro infatti, raccontano il mondo della radio di quegli anni dal proprio punto di vista. Esso è prima di tutto la loro storia, come hanno vissuto gli anni ‘70 e gli anni a seguire, che aria tirava e che sogni avevano. Soprattutto raccontano com’era la radio che hanno condotto loro, cosa si è perso e cosa invece ancora rimane di quel mondo.

La presentazione, moderata da Tommaso Amato, non sarà soltanto dialogata, ma si avvarrà di strumenti audio e video per far immergere a pieno nel mondo della radio, per farci conoscere i pionieri delle radio libere del nostro territorio. Ingresso gratuito.