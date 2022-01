SistemaGaribaldi: “Stagione teatrale annunciata senza preavviso segna fine del progetto”

“Dopo aver reiterato da mesi a Sindaco e Assessora alla Cultura la domanda sul nostro futuro senza raccogliere risposta ed erroneamente immaginato che la condivisione e il successo di un progetto importante come Mediterraneo, preludesse il prosieguo della collaborazione, martedì 11 gennaio, senza alcun preavviso, né da parte dell’Amministrazione, né da parte del Teatro Pubblico Pugliese, la Giunta Comunale ha deliberato, su proposta dell’Assessora Loredana Bianco, la nuova stagione teatrale di Bisceglie, decretando di fatto la fine del progetto e del gruppo di lavoro che per otto anni abbiamo titolato sistemaGaribaldi”. È quanto si legge in un comunicato stampa firmato dal gruppo di lavoro di sistemaGaribaldi, che fino a questo momento si era occupato della direzione artistica della stagione teatrale biscegliese.

Nel comunicato stampa si precisa che il cartellone pubblicato nella giornata di ieri (LEGGI QUI) non rientra più nell’alveo del progetto sistemaGaribaldi, né nella direzione sino a questo momento espressa. “Questo comporta il nostro licenziamento nel pieno di una crisi generale del settore, in un mese in cui tutto è già stato definito”, scrivono. “Ciò non di meno, l’augurio è che il pubblico non smetta di andare a Teatro e che le compagnie ospiti siano accolte nel migliore dei modi”.