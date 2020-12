Si inaugura con un prologo online la nuova stagione di sistemaGaribaldi

Si “inaugura” con una forma per forza di cose insolita la nuova stagione di sistemaGaribaldi, con un prologo dicembrino che si apre rilanciando Radio Città Bambina. La scelta ovviamente non è casuale. “L’impermeabilità al CoronaVirus dell’etere favorisce lo strumento e il mese, il meglio disposto all’ascolto dell’infanzia”, spiegano gli organizzatori. Rossana Farinati, Nunzia Antonino, Livio Berardi e Brandy, mascotte canina, redattori dell’impresa, reinterpretando le rubriche inaugurate in giugno, animeranno un fitto palinsesto, articolato in quattro puntate domenicali, in linea alle 17,30, a partire da oggi, 13 dicembre, sino al 3 gennaio, sul sito www.iltempodeipiccoli.it e naturalmente sulla pagina Facebook di sistemaGaribaldi.

“Consapevoli delle straordinarie difficoltà da mettere in conto, abbiamo condiviso con l’Amministrazione Comunale di Bisceglie e con il Teatro Pubblico Pugliese il senso del segno che rappresenta comunque licenziare una nuova stagione e quindi non abbiamo alcuna intenzione di rinunciarci”, spiega il direttore artistico Carlo Bruni. “È un gesto rispettoso del valore del Teatro, ma anche consapevole di quello della Speranza. Proveremo entrambi a coltivarli insieme”. E quindi sarà proprio INSIEME il titolo della stagione teatrale 2020-2021 di sistemaGaribaldi.

“Rammenterete la sorpresa provata nel corso del primo lockdown, provata al passaggio indisturbato di animali selvatici, in visita alle nostre città deserte. E magari a qualcuna/o sarà anche capitato d’intercettare il bel libro scritto dal misterioso Filelfo (ed Einaudi) e intitolato L’assemblea degli animali. Ecco, nel tempo del diluvio, la nostra Radio Città Bambina si fa Arca e s’interroga su quanto certamente stanno provando a dirci i saggi animali la cui lingua, naturalmente, non potrebbe trovare migliore interprete dello sguardo dei bambini. Allora “Cantami o musa. No, cantami o muso, di cane, gatto o cavallo, tigre, orso o scimmia, asino, mucca o cammello, l’ira funesta” di questa Terra in subbuglio. Urge, nel tempo che viviamo, rammentare all’umanità che la natura è un unico sistema fatto di infinite e meticolose connessioni e che il mondo ha un’unica anima”, si legge nel comunicato stampa.

Gli animali lo sanno bene e allora, a modo suo, Radio Città Bambina prova a interrogarli, con l’intercessione dei piccoli ascoltatori e dei grandi collaboratori. 45 minuti che tengono insieme: le narrazioni di Shaun Tan, raccolte nel bel libro Piccole storie dal centro, a cura di Nunzia Antonino e Rossana Farinati; i tautogrammi di Walter Lazzarin, gli strumenti musicali visti da una prospettiva animalesca dal compositore Mirko Lodedo, dal percussionista Pino Basile, dalla flautista Anna Lisa Pisanu e dalla violinista Francesca Carabellese. E poi le interviste di “io ti domando” fatte dai bambini alla scrittrice naturalista Lorenza Zambon, al teologo Marco Campedelli, allo straordinario street artist Ericailcane o all’attore Luigi D’Elia. I libri raccontati da Viviana Peloso delle Vecchie Segherie Mastrototaro e di Adriana Baldini per la libreria Abbraccio alla vita. E ancora le Musiche in libertà, la parola del giorno e le piccole meraviglie che s’incontrano dietro ogni angolo a patto che le si veda. Naturalmente, non pensiate che il programma del nostro prologo sia finito qui.