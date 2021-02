Santa Margherita riapre virtualmente con due incontri organizzati da Associazione 21

Continua l’impegno di Associazione 21 nell’attività di promozione e valorizzazione – sostenuta dal Fondo Ambiente Italiano – della chiesa di Santa Margherita, gioiello dell’architettura romanica ubicato nel cuore della città. Dopo l’incontro telematico dello scorso 27 dicembre l’associazione replicherà con un doppio appuntamento – ancora una volta in via telematica – con due esperti che schiuderanno al pubblico le meraviglie di Santa Margherita: oggi, domenica 28 febbraio, parlerà Gianfranco Todisco, mentre domenica 14 marzo sarà Margherita Pasquale a parlare della chiesa. Entrambi gli appuntamenti saranno visibili in diretta – a partire dalle 17 – sulla pagina Facebook dell’Associazione 21 (clicca qui) e di Santa Margherita (clicca qui).

Storico e studioso della città, Gianfranco Todisco parlerà, nell’incontro di oggi, della cupola della chiesa – edificata nel 1197 dal giudice Falco – con riferimento ai meccanismi di costruzione e al confronto con altri edifici coevi. L’incontro di domenica 14 marzo, tenuto invece da Margherita Pasquale – già relatrice nell’incontro di dicembre ed esperta della storia della chiesa – porterà gli spettatori in un viaggio tra le tombe che affiancano l’edificio, in un percorso alla scoperta dei segreti architettonici di questi monumenti e delle illustri personalità – i membri della famiglia Falcone – che essi accolgono.

«L’emergenza Covid non ci permette di aprire al pubblico Santa Margherita», spiega Elisabetta Valente, portavoce dell’Associazione 21, «allora continuiamo a spalancare virtualmente le porte della chiesa medievale sul web. Santa Margherita è un gioiello, un tesoro nascosto della nostra città. Non valorizzarlo, non farlo conoscere sarebbe un delitto».