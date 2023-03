Maria Galantucci a Bisceglie per il suo esordio nella narrativa con “Cuore di spettro”

Questa sera, venerdì 3 marzo alle ore 19.30, la libreria Prendi Luna book & more ospita Maria Galantucci, già autrice di versi poetici al suo esordio nella narrativa con: “Cuore di spettro” (Progedit) in compagnia di Mario Altamura.

Maria Galantucci esordisce come poetessa nel 2017 con “Frammenti di pensiero” e nel 2019 frequenta la scuola romana di scrittura Omero. “Cuore di spettro” è il suo primo romanzo.

Uno spettro, né anima né corpo e l’una e l’altro, si aggira per la casa: ha attraversato tre generazioni, manifestandosi solo alle donne della famiglia, fino a sconvolgere Lara, preda di improvvise ossessioni, inspiegabili disturbi psicosomatici e violente allergie alimentari. Ne parliamo con l’autrice venerdì 3 febbraio alle ore 19.30 presso la libreria Prendi Luna book & more in via Tupputi 15, a Bisceglie.

Ingresso libero con o senza prenotazione telefonica (080 809 2484).