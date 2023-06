L’orchestra FaMiFaRe si aggiudica il I Concorso Musicale “Città di Spinazzola”

A poche settimane dal via di una stagione che si preannuncia molto intensa, con una fitta serie di concerti in calendario, l’orchestra pop/sinfonica “FaMiFaRe” riceve un meritato quanto benaugurante riconoscimento.

La realtà diretta dal maestro Domenico De Musso si è infatti aggiudicata il primo premio assoluto nel segmento “ensemble strumentali” al I Concorso nazionale di esecuzione ed interpretazione musicale “Città di Spinazzola”, tenutosi nel centro dell’Alta Murgia su impulso dell’Accademia Musicale “Innocenzo XII” e della locale Amministrazione Comunale, con la direzione artistica del maestro Giuseppe Porrelli. L’obiettivo della manifestazione è stato valorizzare e diffondere la cultura musicale tra i giovani attraverso un costruttivo confronto, relazionale ed artistico.

L’orchestra “FaMiFaRe”, composta da circa 40 elementi, ha favorevolmente impressionato la qualificata giuria presieduta dal maestro Saverio Vizziello, direttore del Conservatorio “Duni” di Matera, e composta da direttori d’orchestra nonché artisti di spessore della scena musicale italiana come Mario Rosini, Pierluigi Sanarica (primo violoncello del Teatro San Carlo di Napoli) e Augusta Giraldi (prima arpa dell’orchestra di Santa Cecilia di Roma).

Nella serata conclusiva del concorso, tenutasi ieri presso la sala Innocenzo XII di Spinazzola, si è svolto il concerto di premiazione con l’esibizione dei vincitori le tre sezioni (ensemble strumentali orchestrali, corali e bandistiche; musica classica; solisti/band di misura jazz, pop/rock) fra cui “FaMiFaRe”, i cui componenti si sono anche aggiudicati una borsa di studio.

Con una significativa gratificazione personale e collettiva in più nel proprio talentuoso percorso, “FaMiFaRe” torna ora in sala prove per gli imminenti appuntamenti estivi, tra cui spicca il concerto “Note di Mezza Estate” fissato per venerdì 18 agosto al Teatro Mediterraneo di Bisceglie.