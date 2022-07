Libridamare torna per la decima edizione: tra gli ospiti Piero Dorfles e Nunzia Antonino

Torna, festeggiando il decimo anniversario, “Libridamare”, la rassegna organizzata dal Circolo dei lettori – Presidio del Libro di Bisceglie. Quest’anno Libridamare sceglie come filo conduttore “La cognizione del dolore”: il dolore, fisico e forse soprattutto mentale, una delle caratteristiche della specie umana che è indispensabile raccontare per affrontarlo. Il primo appuntamento è previsto per oggi, 1 luglio alle ore 19.30, presso il Castello Normanno Svevo con la presentazione video e Reading del progetto Slegamenti, un lavoro per immagini e parole che conclude il percorso 100 canti per 100 giorni con cui abbiamo celebrato il settimo centenario della morte di Dante.

Si prosegue poi l’8 luglio, alle ore 19.30 presso il Chiostro degli Agostiniani, con un incontro con il critico letterario Piero Dorfles, che aiuterà il pubblico a guardare da vicino nell’animo tormentato di uno dei maestri della letteratura russa: Dostoevskji.Il 15 luglio sarà poi la volta di Rossana Dedola, autrice di una affascinante biografia di Elsa Morante, utile per scoprire una delle più importanti protagoniste del ‘900 italiano.

Serata musicale invece quella del 22 luglio, alle ore 19.30 presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, con il concerto del Trio ClaVioChi. Un mirabile tentativo di “Narrare la malinconia con la musica” condotto daPaolo Battista (chitarra) Sebastiano Di Perte (clarinetto) Marco Gargiulo (violoncello). Il 5 agosto, alle ore 19.30 presso il Chiostro degli Agostiniani, andrà in scena Gabriella La Rovere con una pièce teatrale dedicata al beato Francisco Pascal, frate carmelitano vissuto in Spagna alla fine del Cinquecento.

Teresa Lussone racconterà invece Irene Nemirovsky nella serata del 12 agosto, alle ore 19.30 presso le Vecchie Segherie Mastrototaro. All’interno dello stesso spazio e alla stessa ora, seguirà il 19 agosto un reading di Nunzia Antonino dal titolo “Ferite. Esercizi di resistenza al dolore”, con letture da Concita De Gregorio, Claudia Galimberti, Mariangela Gualtieri.

Accanto al programma di Libridamare si svolge nei mesi di luglio, agosto e settembre in biblioteca Isolachenoncè la sezione per i più piccoli Libricinidamare con laboratori di lettura ad alta voce per bambini e ragazzi da 0 a 99 anni per 2/3 appuntamenti settimanali e per i pazienti. La partecipazione agli incontri consentirà ilriconoscimento dei crediti formativi sulla piattaforma SOFIA per i docenti e da parte del Circolo per gli operatori culturali.

La rassegna si avvale del patrocinio del Comune di Bisceglie e del sostegno della Regione Puglia, nell’ambito del progetto La parola che cura, viaggiare per non perdersi, finanziato dal programma straordinario per la cultura 2020, oltre che dell’associazione dei Presìdi del Libro e di Universo Salute Opera Don Uva. Annovera tra gli sponsor l’associazione Tandem, l’associazione Terra e Libertà, Palazzo Lupicini, Il lavoro sicuro. Collaborano a vario titolo all’organizzazione di #Libridamare2022 la Libreria Vecchie Segherie Mastrototaro, lo Sporting club Bisceglie, il Centro di Orientamento Don Bosco e Zonaeffe.