Volley, Sportilia supera l’Adria Bari e rafforza il primato

Sesta affermazione in sette gare della poule salvezza di serie D per Sportilia che batte per 3-0 l’Adria Bari consolidando il primato.

Coach Nuzzi schiera nello starting six Arianna Losciale e Alessia Simone nella diagonale, Angela Di Pinto e Martina Manganelli al centro, Piera Losciale e Claudia Gentile laterali e Martina Mastrapasqua come libero.

Ottimo avvio delle biscegliesi che si portano avanti per 9-1 per poi conquistare il primo parziale con il punteggio di 25-17. Nel secondo set l’Adria Bari parte meglio ma Sportilia non demorde rimettendosi dapprima in scia (13-12) per poi dare il colpo finale vincendolo per 25-16. Terzo set senza storia e vinto dalle ragazze del presidente Grammatica (25-7).

Sportilia, con i tre punti conquistati, si porta a quota 18. Sabato 4 A ospiterà al PalaDolmen il fanalino di coda Laterza.

Foto: Annarita Boccaforno