Lo scrittore Giancarlo Piacci presenta il suo primo romanzo alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Lo scrittore Giancarlo Piacci sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro nella giornata di oggi, martedì 30 aprile, prima con un incontro alle 11 presso l’I.I.S.S. Galileo Ferraris di Molfetta con i ragazzi del circolo dei lettori, e successivamente alle 19 in libreria con il gruppo di lettura Trucioli per la presentazione del suo primo romanzo: “I Santi d’Argento” (Salani).

Giancarlo Piacci nasce nel 1981 a Napoli, dove vive e lavora come libraio di riferimento della città. “I santi d’argento”, il suo esordio nella letteratura, racconta la storia di Vincenzo, un uomo tormentato da incubi e allucinazioni, che da dieci anni si è trasferito in una casetta sul porticciolo di Bacoli, per dimenticare e nascondersi dal passato. Vincenzo ha un antico debito morale con Giovanni Testa, amico di vecchia data, in carcere, che chiede a Vincenzo di tornare in città e indagare sull’apparente suicidio di suo figlio.

Dopo aver cercato per tanto tempo di scappare dalla verità, è costretto a rincorrerla e sbatterci contro.